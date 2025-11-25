V Breg se vrača posvet Olje, ali te poznam?. Danes se bodo namreč oljkarji iz Brega ponovno srečali in se poučili, kako ravnati z mladim oljem. Srečanje bo ob 18. uri potekalo v Sprejemnem centru Doline Glinščice v Boljuncu, organizatorja in pokrovitelja pa sta Občina Dolina in Društvo oljkarjev Slovenske Istre (Dosi). Letošnja obiralna sezona je bila bolj ali manj uspešna tako količinsko kot kakovostno. Srečanje pa bo imelo povsem praktičen značaj.

Vse bolj zahtevna panoga

Tudi oljkarstvo, kot gospodarska panoga, zahteva namreč nenehno izpopolnjevanje, kar je nujno za kakovosten pristop do obdelovanja oljk in prav tako nujno za kakovostno rast ekstra deviškega oljčnega olja. Obdelovanje oljčnikov in proizvajanje kakovostnega olja je vsak dan bolj zahtevno, ker se zelo hitro spreminja in izpopolnjuje tehnologija; prav tako pa so že zaznavni premiki pri spreminjanju podnebnih razmer, kar zahteva s strani pridelovalcev primeren odziv. Predvsem iz teh razlogov znanja ni nikoli dovolj, Dosi pa je prav s tega gledišča v veliko pomoč oljkarjem in oljkarkam, ker je povezano s strokovno visoko specializiranimi inštitucijami na znanstvenoraziskovalni in akademski ravni.