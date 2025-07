Kako razmišlja človek, ki življenje posveča migrantom

»Ljudje se morajo spet povezati, ustvariti skupnosti in se boriti proti individualizmu.« Tako pravi Gian Andrea Franchi, ustanovitelj humanitarnega združenja Linea d’ombra, ki že pet let vsak dan prostovoljno nudi pomoč migrantom na trgu pred glavno tržaško železniško postajo. V zadnji knjigi z naslovom Per un comunismo della cura (založba Derive approdi) govori o protislovjih sodobnega časa. 89-letni avtor jo je pred časom predstavil v knjigarni Knulp.

Delo ne temelji na razlaganju teoretičnega znanja, pač pa na delovnih izkušnjah in treznem razmišljanju človeka, ki svoj čas in energijo posveča pribežnikom. Franchi z ženo Loreno Fornasir in s skupino prostovoljcev pred postajo nudi beguncem zdravstveno nego, pravno in psihološko pomoč. Njegovo delo je nekaterim trn v peti, pred leti je bil osumljen (in nato oproščen) sodelovanja s trgovci z ljudmi.