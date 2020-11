Kako se je virus lotil tudi javnih razpisov?

Vladna uredba z dne 3. novembra je zaradi epidemioloških razmer začasno prekinila izvajanje javnih razpisov – z izjemo tistih za varnostne organe in policijske sile ter za gasilce in zdravstvene tehnike. Vsaj do 3. decembra naj ne bi bilo mogoče opravljati t.i. izbirnih in pisnih testov v živo, medtem ko se ustnih preizkušenj v uredbi direktno ne omenja, kar mnogi tolmačijo, češ da so dovoljene. Kako so novi ukrepi prekrižali zaposlitvene načrte v naših občinah, smo včeraj poizvedovali pri županih oz. pristojnih odbornikih.

»V Občini Trst nismo k sreči za enkrat ničesar prekinili. Jutri (danes, op. nov.) imamo na programu na primer ustni izpitni rok za vzgojitelje v vrtcu, nadaljevali bomo z izpiti za vzgojitelje v jaslih oz. rekreacijskih središčih ter z izpiti za muzejske kustose – kriti moramo dve mesti. Do konca leta pa načrtujemo, da bomo objavili še nekaj novih razpisov za zaposlitev upravnega in tehničnega osebja,« je pojasnil tržaški odbornik za osebje Michele Lobianco.

Kako pa je v ostalih občinah? Eni so imeli nekaj več sreče in so razpise zaključili še pred novembrom, drugi pa čakajo na boljše čase ...