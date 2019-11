Kako so na Tržaškem pridobili za 25 hektarjev novih vinogradov

V zadnjih treh letih se je število vinogradniških površin na Tržaškem povečalo. Za več kot 250 tisoč kvadratnih metrov. Končno lepa novica, bi lahko zadovoljno napisali. A 25 hektarjev novih vinogradov ni bilo z neba podarjenih. Za nove nasade trt je bilo potrebnih veliko prizadevanj, celo morje sestankov, ki niso pljusknili v javnost, politična srečanja na krajevni ravni in pritiski na vsedržavni, vse do Rima.

Sedanji lepi vinogradniški zgodbi je eden od njenih protagonistov, nekdanji deželni svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar, nakazal zgodovinski okvir. Nasada novega vinograda pred leti ni bilo lahko doseči. Vinogradnik je moral sadilne pravice kupiti od drugega vinogradnika, ki je vinograd opustil, ali površino preuredil v druge namene, na primer v sadovnjak. Sadilne pravice je bilo mogoče kupovati na celotnem državnem ozemlju. Če k temu določilu prištejemo še visoke stroške za pripravo zemljišča ter celo vrsto okoljskih vinkulacij, je bil nasad novega vinograda - predvsem na omejenem tržaškem ozemlju - skoraj nemogoč.

Sledili so evropska direktiva, prizadevanja, srečanja, pogovori in dogovori, po katerih so se v zadnjih dveh letih vinogradnikom na Tržaškem na stežaj odprla vrata do novih vinogradniških površin.