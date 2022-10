Kako z dobro idejo do uspešne podjetniške zgodbe

Žensko podjetništvo je potrebno spodbujati. Tako so prepričani tudi deželni odločevalci, ki to počnejo z različnimi projekti, med katerimi je Sissi (integrirani sistem storitev za podjetniški razvoj Furlanije - Julijske krajine). Ta je namenjen promociji podjetniške kulture ter ustanavljanju podjetij in samozaposlitvi. V ta namen so včeraj v borzni palači organizirali okroglo mizo na temo Ženska ustvarjalnost in podjetništvo, na kateri so sodelovale Stefania Boccabianca, Chiara Marchi, sestri Michela in Maria Vittoria Bianconi ter Tjaša Dornik.

Predsednik Trgovinske zbornice Julijske krajine Antonio Paoletti je uvodoma podal nekaj številk ženskega podjetništva v deželi. V Gorici je podjetnic 2265, v Trstu 3752, Pordenonu 5686 in v Vidmu 11.025. Nekaj več kot 22 odstotkov podjetij v deželi vodijo ženske, kar je rahlo nad italijanskim vsedržavnim povprečjem. Služba Aries je del projekta Sissi, je spomnil Paoletti in poudaril, da želijo z njim ustvariti strukture, ki bi omogočile ženskam, ki so tudi matere, da bi postale podjetnica.

Tudi deželna odbornica za delo, usposabljanje, izobraževanje in raziskovalno dejavnost Alessia Rosolen se je zaustavila pri statistiki, ki kaže, da je v Furlaniji - Julijski krajini zaposlenih več kot 75 odstotkov moških in skoraj 65 odstotkov žensk. To dokazuje, da se je razlika med spoloma v zadnjih letih zmanjšala za 11 odstotkov. Odbornica je prepričana, da se družba hitro spreminja in je zato izobraževanje poslovnega upravljanja ključnega pomena za jasno sliko, ki služi za ustanovitev podjetja in posledično zmanjševanje nevarnosti neuspeha.

Alessandra Masaracchio iz Centralne direkcije za delo in usposabljanje je predstavila projekt Imprenderò, ki je namenjen vsem tistim, ki želijo postaviti na noge svoje podjetje. S programom se hočejo približati predvsem mladim, ženskam in brezposelnim, je dejala. Do danes je bilo v projekt vključenih več kot 4000 oseb, od katerih je več kot polovica žensk. Giara Amato iz oddelka za terciarni sektor tržaškega Confommercia pa je poudarila, da se lahko tudi danes ukvarjamo s podjetništvom, čeprav je to težko.

Okroglo mizo, na kateri so štiri uspešne podjetnice podale svojo zgodbo, je vodil direktor časopisa Il Meridiano di Trieste e Gorizia Flavio Ballabani. Stefania Boccabianca je poslovna trenerka in odgovorna za marketing pri reviji Ies. Predstavila je zadnjo številko, v kateri so zbrane zgodbe ženskih oblikovalk in obrtnic. Boccabianca je omenila tudi najpomembnejše korake za uspešno podjetništvo. Podjetnik mora namreč imeti močno vizijo, razpoznavno znamko, poslovni in marketinški načrt, mora znati upravljati z denarjem, skrbeti za delovne prostore in si znati organizirati čas.