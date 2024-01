Kam denar iz turistične takse?

Po zaslugi dobrega turističnega obiska v letu 2023, bo prihodnje leto bogatejša tudi mestna blagajna. V proračun Občine Trst se bo iz naslova turističnih taks nateklo predvidoma 3,5 milijona evrov. Večino tega denarja (2.320.000) so letos prispevali turisti, preostala vsota (1.343.000) pa prihaja iz koncesijskih dajatev za zajezitev posledic pandemije, ki jih Občina Trst še ni porabila.

In kam bodo prihodnje leto šli milijoni? Mestne oblasti so se že odločile, kako porabiti sredstva iz turistične takse in s katerimi projekti bodo krepili konkurenčnost lokalnega turizma. Del denarja bo šel za vzdrževanje turistične infrastrukture, med katero sodijo zlasti muzejske hiše, del bodo namenili različnim prireditvam, del pa promociji turizma.

Pa začnimo pri vsoti, ki jo je država namenila za kritje izgube zaradi korone. 1.343.000 evrov bo Občina Trst prihodnje leto namenila dvema projektoma: 605.000 evrov bo šlo za obnovitvena dela v Muzeju sodobne umetnosti Revoltella in v Mestnem muzeju istrske kulture, del denarja pa bodo namenili prenovi zelenic znotraj parka San Michele. Preostali denar (738.000) bodo namenili razstavi o Van Goghu, ki jo bodo odprli februarja v Revoltelli.