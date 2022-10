Kamniška gimnazija na Slomšku

S tekmovanjem v debati se je zaključilo tedensko bivanje dijakinj in dijakov Gimnazije srednje šole Rudolfa Maistra iz Kamnika, ki so s projektom Erasmus+ z zgovornim naslovom Drugi obrazi Trsta od ponedeljka do petka spoznavali življenje Slovencev v Italiji ter drugih prebivalcev z vseh koncev sveta. Gostili so jih vrstniki in profesorji tržaškega liceja Antona Martina Slomška. Šoli sta bili sicer že prej povezani. Vse se je začelo pred desetimi leti, ko sta se profesorici filozofije obeh šol odločili, da bosta nekoliko drugače spodbudili kritično mišljenje svojih dijakov. »Želimo vzgojiti aktivne državljane in odgovorne občane,« je na vprašanje, zakaj je spoznavanje sosednjega okolja pomembno, odgovorila Alenka Hladnik, kamniška profesorica filozofije, ki je s profesorico tržaškega liceja Marijo Kristino Milič duša desetletnega sodelovanja.

Dijake iz Kamnika sta spremljali tudi profesorici Tatjana Cvrtila Ložar in Andreja Sabati Šuster, ki so tedensko bivanje ocenile kot izredno priložnost spoznavanja novih okolij. Sam projekt Erasmus+, sta pojasnili, omogoča manj premožnim dijakom in tistim s posebnimi potrebami, da gredo na tedensko bivanje v tujino.