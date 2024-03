Kandidatka Hrovatin s posebno pozornostjo do sociale in ozemlja

Pot zgoniškega občinskega odbora, če bo na junijskih volitvah ponovno izvoljena Monica Hrovatin (Demokratska stranka), je že začrtana. Včeraj je županja, ki zaključuje svoj drugi mandat, v domačih Briščikih predstavila svojo tretjo kandidaturo na čelu koalicijske liste Skupaj-Insieme. Z osnutkom programa je v polni društveni dvorani nagovorila številne somišljenike in goste ter napovedala, da bodo vsebine in kandidate na listi predstavili aprila.

Županja je, po zahvalah odboru in občinskemu osebju, razčlenila osnutek volilnega programa, obenem pa spomnila na dosežene cilje v prvem in drugem mandatu. »Za sabo imamo plodno delovanje, a ne brez zapletov,« je povedala in spomnila na koronačas, »nadaljujemo, tako kot smo začeli, z pogledom v preteklost in spoštovanjem tradicij, a zazrti v prihodnost. Še naprej podpiramo kulturo miru in sožitja, zagovarjamo vrednote antifašizma in sledimo poti, ki jo nakazuje Evropska skupnost, brez katere bi težko rasli. Smo levosredinska lista, v času županovanja pa sem se posvetila vsem, ne glede na to, ali so me volili ali pa ne, občanom, ki tu živijo sto let in tistim, ki so komaj prišli in ki se želijo vključiti v skupnost.«