Kapljice med svetovi v galeriji Kraške hiše

V Kraški galeriji v Repnu razstavlja do 26. oktobra slikarka Nataša Gregorič Nabhas. Umetnica, ki živi in ustvarja v Šempetru pri Gorici, se je izoblikovala na Akademiji lepih umetnosti v Benetkah, kjer je tudi magistrirala in poglobila prepletanje fotografije s slikarstvom. Posveča se knjižni ilustraciji, pripravi pedagoškega gradiva in ohranjanju kulturne dediščine.

Naslov njene tokratne razstave Kapljice med svetovi nakazuje vez med vidnim in nevidnim, kjer postanejo prav kaplje barve pretanjeni povezovalci potovanja, ki ga človek prehodi na poti ozaveščanja. Motiv je postavljen na sredino likovnega polja, najpogosteje so podobe prevzete iz naravnega okolja, živalski motivi in človeške figure, a tudi rastlinski motivi in citat zamišljenih angelčkov Sikstinske Madone renesanč nega mojstra Raffaella. Motivi so stilizirani in imajo močen dekorativen značaj.

Uporaba različnih medijev dovoljuje umetnici nadgradnjo fotografije, ki jo včasih natisne na platno. Z uporabo alkoholnih črnil in akvarela pa ustvarja teksturo iz raznobarvnih kapljic, ki zažarijo in soustvarjajo harmonično vez. Koprenasto prelivanje in redčenje barv dozdevno dematerializira figuro, kot bi se pojavljala v svetu predstavljivosti.

Postavitev v razstavnih prostorih Kraške hiše upošteva štiri tematske sklope, ki so posvečeni različnim elementom - zraku, vodi, zemlji in ognju -, ti pa obenem odražajo različna stanja zavesti in so povezana v celoto. Umetnica pojmuje ustvarjanje kot vibracijsko polje, ki presega fizično navzočnost in ga doživimo preko čutnega zaznavanja. Sproži ga predvsem svet barvnih skladov, a tudi kompozicijski ustroj posameznih likovnih del.

Poleg slik so v posamezne niše postavljeni še odlitki iz mavca, na katere posega Nataša Gregorič Nabhas z mešano tehniko na dekorativen način, ki povzema zanjo značilno kapljanje pestrih barv. Nekaj jih je v obliki jabolka, drugi pa so abstraktni, nepravilne ovalne površine organskih oblik.

Umetnica se istoveti s sanskrtsko besedo Nabhas, ki jo dodaja svojemu imenu in priimku, beseda označuje atmosfero, tisto eterično subtilno svetlobno dimenzijo, ki povezuje zemeljsko razsežnost z nebesno. Razstavo si je mogoče ogledati le ob nedeljah od 11. do 12.30 in med 15. in 17. uro.