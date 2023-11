Kapučini v kozarčku sklenili festival

V nedeljo se je sklenil še en uspešen tržaški festival kave, ki je minuli teden zasedel Borzni trg. Organizatorji so bili nad letošnjo izvedbo navdušeni, saj je festival obiskalo veliko navdušencev kave in radovednežev. »Gre za dober način, da predstavljamo Trst kot mesto kave, tako turistom kot domačinom,« je po dogodku pojasnil predsednik združenja kave Associazione caffè Trieste Fabrizio Polojaz, ki s podjetjem Freshmedia in tržaško občino organizira festival. Ta se je rodil pred desetimi leti, ker so si meščani zaželeli dogodka, ki bi bil namenjen tudi njim. Vmestu se je namreč odvijal TriestEspresso Expo, ki so se ga lahko udeležili le strokovnjaki kavne industrije in poslovneži.

»Na festivalu smo predstavili celotno verigo kave, ki deluje v Trstu in je res dolga. Orisali smo korake od proizvodnje do trgovine,« je pojasnil Polojaz. Svoje delo so prikazali špediterji, pražarne, šole kave. Zadnje tri dni festivala so kavna podjetja predstavila svoje delovanje v kontejnerjih na Borznem trgu.

Med tednom so med drugim organizirali tudi delavnice in tekmovanja za odrasle in otroke. Pripravili so tudi tekmovanje v kuhanju kave v moki in tekmovanje z vrečami iz jute.

Tradicionalni »capo in b«

Čeprav velja »capo in b« oziroma kapučino v kozarčku za tradicionalno tržaško pijačo, se je v tekmovanju v pripravi najboljšega letos pomerila tudi Novogoričanka Lina Pavlin. Na tokratnem vsakoletnem tekmovanju festivala kave je najboljši kapučino pripravila Linda Piol.