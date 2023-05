Karabinjerji aretirali skupino nasilnežev

V zadnjih mesecih je v Trstu prišlo do več kaznivih dejanj, ki so jih zakrivili štiri državljani Albanije. Karabinjerji so v sodelovanju s tožilstvom preiskali vse dogodke, v katere so bili vpleteni, in odkrili, da se za tremi kaznivimi dejanji skrivajo iste osebe. Novembra lani so pred lokalom Aisha Snack bar vrgli molotovko, v začetku leta je eden od njih izsiljeval enega trgovca v Ulici Settefontane, pred nekaj meseci pa so pretepli in okradli moškega pred igralnico v Ulici Giulia.

Glede na njihovo nevarno obnašanje je namestnik glavnega tožilca Pietro Montrone sodnika prosil, naj dva izmed njih aretira. Karabinjerji iz Ulice Hermet so tako v zapor odvedli 33-letnega S.A., ki ima sicer stalno bivališče v Apuliji, a živi v Trstu, in 23-letnega M.F. s stalnim bivališčem v Trstu. Ostala dva so ovadili na prostosti.