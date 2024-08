Zasačili 26-letnika, ki naj bi kradel po lokalih

Miljski karabinjerji so po hitri in temeljiti preiskavi zasačili domnevnega storilca tatvin v kioskih kopališča Boa Beach in v restavraciji Uaw Uaw pri Lazaretu. Tatvine naj bi mladenič zagrešil v noči med 18. in 19. julijem, enega od lokalov naj bi prikrajšal ob celih 300 evrov.

Karabinjerji so po tatvinah takoj posegli, pregledali lokale in si ogledali posnetke varnostnih kamer, katerim se nepridiprav ni mogel izogniti. Karabinjeri so ga s pomočjo posnetkov identificirali, lastniki lokalov pa so potrdili njegovo identiteto. Organi pregona so z lahkoto izsledili lopova, ki je še imel pri sebi izkupiček tatvin. Zoper 26-letnika tujega porekla s prebivališčem v Trstu so izdali ovadbo zaradi tatvine v obteževalnih okoliščinah.