Karabinjerji na Proseku prijeli tatu

Karabinjeri s Proseka so v torek zvečer prijeli tatu, ki je v prejšnjih dneh vlomil v več hiš v Zgoniku, Repnu, Trebčah in Križu. Gre za 24-letnega moškega somalijske narodnosti s stalnim bivališčem na Sardiniji in začasnim bivališčem v Trstu. Prijeli so ga na Proseku, potem ko je izstopil iz linijskega avtobusa. Moškega so karabinjerji prepoznali na podlagi opisa, ki so ga imeli na razpolago. Po prijetju so ga odvedli v kasarno. Moški je imel s sabo približno 860 evrov v gotovini in tujih valutah, ure in nekaj kosov nakita. Ovadili so ga zaradi omenjenih tatvin.

Poveljstvo karabinjerjev v Nabrežini je v prejšnjih dneh dobilo več pozivov tatvin na Krasu. Karabinjerji so tako pravili temeljite preiskave in pregledali okradene hiše. Na podlagi pridobljenih informacij so izdelali podoben opis domnevnega tatu in okrepili kontrole, kar je privedlo do prijetja storilca kaznivih dejanj. Karabinjerji so že začeli postopek ukradenih predmetov, obenem pa so pozvali okradene ljudi, naj se zglasijo v kasarni karabinjerjev na Devinščini za prevzem predmetov, ki so jih zasegli tatu.