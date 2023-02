Katedra sv. Justa o gospodovih pričevalcih

Z vstopom v postni čas bo tržaška škofija spet postregla z nizom štirih srečanj Katedre svetega Justa, ki bo tokrat potekal pod naslovom Gospodovi pričevalci in in bo približal vrsto ključnih sodobnih likov katoliške Cerkve. Snidenja bodo od prihodnje srede, 1. marca, potekala vsako sredo do 22. marca ob 20.30 v stolnici sv. Justa.

Ciklus sta včeraj predstavila vikar za kulturo Ettoreje Malnati in odhajajoči tržaški škof Giampaolo Crepaldi, ki se je pred leti zamislil dogodek in ga bo letos še zadnjič vodil. Konec aprila ga bo kot znano nadomestil Enrico Trevisi, ki ga bodo čez mesec dni v Cremoni posvetili v škofa. Crepaldi še ne ve, če namerava njegov naslednik nadaljevati z nizom. Trenutno ga med drugim poleg duhovnih spremlja tudi kar nekaj povsem posvetnih misli. Zapustiti bo moral svoje dosedanje škofovo stanovanje za manjše. Nekatere knjige je že podaril knjižnici, za druge pa mora še pomisliti, selitev je naporna, je povedal novinarjem.

