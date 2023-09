Kavarni Vatta in San Marco tudi letos v prestižnem vodniku

Ko se tradicija v pravi meri spoji z inovacijo, se po mnenju revije Gambero rosso pojavi prava kombinacija, ki zasluži priznanje. Tudi letos je zato vključila v svoj vodnik Bar d’Italia opensko kavarno Vatta, že več let prisotno, in kavarno San Marco. Ta je v vodniku pristala že drugo leto zapored kot simbol stoletne tradicije v koraku s časom. Pohvalili so še zlasti magično vzdušje prostorov in možnost sprehajanja med knjigami v tamkajšnji knjigarni. V kavarni, so še dodali, se v zraku občuti kultura tudi zato, ker v njej večkrat prirejajo srečanja, predstavitve in druge dogodke. Presenetila jih je kakovost veganskih sladic in kulinarična ponudba s sezonskimi pridelki.

Biser odličnosti pa je po mnenju revije Gambero rosso kavarna Vatta, ki prisega na kakovost ponudbe in strežbe. Tudi v tem primeru so pohvalili sladice in bezgov sladoled. Presenetila jih je ustvarjalnost v kuhinji ter bogat izbor koktajlov, domačega piva in lokalnih vin. V obeh kavarnah so z odliko ocenili espresso in splošno ponudbo kavnih napitkov. Vodnik izdaja revija v sodelovanju s podjetjem illycaffè, ki vsaki kavarni podeli še od eno do tri skodelice ter kavna zrna najboljši ponudbi. Obe kavarni na Tržaškem sta si zaslužili po tri skodelice in zrna, tako kot Caffè Torinese v Palmanovi, tretja kavarna v FJK vključena v vodnik.