Kazal genitalije, nato grozil redarjem

V ponedeljek zvečer je v Ulici Settefontane ženska obvestila lokalna policista, ki sta bila v bližini, da je blizu rekreacijskega centra Padovan moški, ki kaže spolni ud. Lokalna policista sta se takoj odpravila tja in ugotovila, da ima ženska prav. 35-letni R.S. je res bil v takem stanju, ker si je hotel vbrizgati drogo v dimlje. Redarja sta zato od njega zahtevala, naj se obleče in posreduje svoje osebne podatke, on pa je reagiral nasilno in iz žepa potegnil 18 centimetrov dolg nož.

Lokalna policista sta poklicala na pomoč, kljub temu pa se moški ni umiril. Zato so ga imobilizirali in odvedli na postajo lokalne policije v Ulico Revoltella, kjer so ugotovili, da so ga že večkrat obravnavali zaradi številnih prekrškov.

35-letnika so nato aretirali zaradi upiranja uradni osebi, zavrnitve posredovanja osebnih podatkov, neupravičenega nošenja nevarnih predmetov in nespodobnih dejanj na javnem kraju, kjer se zadržujejo tudi mladoletniki. Državni tožilec je zanj odredil hišni pripor.