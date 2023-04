Kdo bo odgovarjal za dogajanje v Rižarni?

Tega, kar se je v torek, na praznik osvoboditve pripetilo v Rižarni, pravzaprav pred njo, marsikdo še ni prebavil. Čisto vse je bilo narobe – od onemogočenega vstopa v njo, do kaosa znotraj nje in neprimerno velikega števila policistov v bojni opremi vse naokrog. Komur je uspelo vstopiti in se dovolj približati govornikom, je lahko spremljal slovesnost, kdor je ostal utesnjen ob vhodu oz. na hodniku Rižarne pa zaradi slabega ozvočenja ničesar ni slišal. Kdor je zamudil – kako tudi ne bi, saj so se ustvarjale dolge kolone vozil, ker so redarji preusmerjali vse (vozila in ljudi), kar je bilo namenjeno z Ulice Valmaura proti Ulici Palatucci – se je znašel pred živo mejo policistov. Naprej ni šlo. »Kaj se dogaja? Ali bomo sploh smeli vstopiti? Kaj takega pa še nismo dočakali,« je bilo slišati jezne in zagrenjene besede ljudi. Pa še ulilo se je.

Blindirani kombiji in policisti s čeladami, ščiti in pendreki (pa tudi karabinjerji in finančna policija) so Ulico Palatucci zaprli šele po začetku slovesnosti v Rižarni, je včeraj za Primorski dnevnik povedal tržaški kvestor Pietro Ostuni. »Vedeli smo za nedovoljen sprevod približno sto ljudi – mladih iz kolektiva Burjana, anarhistov in drugih skupin, ki so nameravali od Sv. Jakoba v sprevodu korakati do Rižarne. Tega ni bilo mogoče dovoliti, saj smo dobro vedeli, da je bil njihov namen motiti.«

Varnostni pas pa je naposled ustavil tudi več sto ljudi pred vrati Rižarne, smo opozorili Ostunija. Parkirišče ob Rižarni je bilo skorajda prazno, saj je bil vhod vanj z Ulice Palatucci vozilom nedostopen, tako da so se le redki po daljšem krogu pripeljali do drugega vhoda vanj z Ulice Rio Primario, kam dlje pa niso smeli. »O notranji zmogljivosti ne odloča kvestura, naj bo jasno – organizatorji so to določili,« je hitel pojasniti kvestor.

Več v jutrišnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.