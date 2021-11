Kdo bosta naslednika Maje Tenze in Marka De Luise? Tako dosedanja predsednica zahodnokraškega rajonskega sveta, sicer tudi deželna koordinatorka slovenske komponente Demokratske stranke, kot predsednik vzhodnokraškega rajonskega sveta in zastopnik Slovenske skupnosti na zadnjih tržaških občinskih volitvah namreč nista več kandidirala. Najverjetneje si bosta omenjeni stranki v prihodnje zamenjali predela Krasa, SSk naj bi prijela krmilo na zahodnem, DS pa na vzhodnem kraškem robu.

Štafetno palico naj bi prevzela Pavel Vidoni, predstavnik SSk, in Nives Cossutta, izvoljena kandidatka DS. Prvi je svojo pot v zahodnokraškem rajonskem svetu začel leta 2016 in je dvakrat domov odnesel največje število preferenc, prvič 61, drugič 79. Druga, sicer nekdanja tržaška pokrajinska svetnica, ni prejela največ osebnih preferenčnih glasov, vknjižila jih je 89. Največ volivcev (126) je glasovalo za Matio Premolina, predstavnika SSk, ki je ravno kot Vidoni kandidiral na Listi Russo - Punto franco. Prevladal pa naj bi kaže dogovor med SSk in DS, kar je v zadnjih mandatih že utečena praksa in obsega poleg predsedniške tudi podpredsedniško vlogo. Pred petimi leti je denimo ob De Luisi sedel podpredsednik iz vrst DS, to je Stanislao-Stani Kalc. Na zahodnem Krasu je glede podpredsedniške funkcije nekoliko zaškripalo, predlog SSk, da bi obveljal Vidoni se na koncu ni obnesel, izvoljena je bila demokratka Marina Grilanc. Oba podpredsednika se ravno kot dosedanja predsednika nista več potegovala na volitvah.

Ključno besedo bodo vsekakor imele tudi druge opozicijske stranke in liste.