Kdo je Trstu prinesel svobodo?

Osemdeseta obletnica konca druge svetovne vojne nam ponuja priložnost, da se poglobimo v dogajanje v prelomnem letu 1945. Tržaški zgodovinar Milan Pahor nas popelje na tržaške ulice in v kraške vasi, kjer so se ljudje že veliko pred 1. majem organizirali, da bi postavili temelje osvobodilnim bojem.V njegovem tekstu bodo prebivalci posameznih krajev odkrili, katere partizanske enote so se v zadnjih aprilskih dneh borile, kjer danes sami živijo, kdo jim je prinesel svobodo.

Pahorjev tekst je uvod v jutrišnjo Prvomajsko prilogo, ki bo izšla na 16 straneh in bo posvečena 80. obletnici osvoboditve. V njej so ob nekaterih novinarjih sodelovali zgodovinarji Gorazd Bajc, Štefan Čok, Patrick Karlsen, Borut Klabjan in Marta Verginella ter vojaški tožilec v Rimu Marco De Paolis. Objavili bomo fotografije, ki jih je v tistih prvih majskih dneh na tržaških ulicah posnel Mario Magajna in jih hranijo pri OZE NŠK. Pa tudi izbor verzov pesnika in Prešernovega nagrajenca Borisa A. Novaka, ki je prepesnil partizanske spomine očeta Anteja, komandanta Radia Svobodni Trst.