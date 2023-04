Kdo so tržaški deželni svetniki

V pričakovanju dokončnih uradnih podatkov (in mehanizma porazdelitve ostankov) je slika po deželnih volitvah na Tržaškem še kar jasna. V desni sredini so po tesnem boju prevladali Bratje Italije, zastopala ju bosta veljaka Claudio Giacomelli (1885 osebnih glasov) in Fabio Scoccimarro (977). Ko bi bil slednji spet imenovan v deželno vlado, bi ga nadomestil Marcelo Medau (758).

Še tri desnosredinske liste pošiljajo v deželni svet vsaka po enega kandidata. To so Carlo Grilli (Lista Fedriga, 1137), Giuseppe Ghersinich (Liga, 590) in Michele Lobianco (Naprej, Italija, 1681). Tržaški župan Roberto Dipiazza bo tako izgubil dva tesna sodelavca, Grillija in Lobianca. Na Fedrigovi listi je praznih rok na drugem mestu ostal Pierpaolo Roberti (879), ki pa bo verjetno spet član deželne vlade. V Ligi se je za Ghersinicha uvrstil slovenski kandidat Danilo Slokar (438), kar ni dovolj za izvolitev.

Daleč največ osebnih glasov je zbral kandidat Demokratske stranke Francesco Russo, in sicer 3215 (leta 2018 jih je imel ob višji volilni udeležbi čez 4000). V deželni svet ga bo pospremil Roberto Cosolini (1676, pred petimi leti jih je imel dobrih 2800), ki se mu je zelo približala Valentina Repini (1504), najbolj voljena slovenska kandidatka nasploh. V deželni svet pa po vsej verjetnosti ne bo šla. V skladu z volilnim dogovorom z DS bo tam predstavnik Slovenske skupnosti Marko Pisani (986 glasov), saj je slovenska stranka skozi šivankino uho presegla odstotek glasov na deželni ravni (1,02 odstotka). Četrta tržaška predstavnica opozicije v deželnem svetu bo Giulia Massolino iz Pakta za avtonomijo (1212 glasov), ki je prehitela Daria Gaspara (1106).