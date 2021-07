Tržaška Zveza cerkvenih pevskih zborov je v torek priredila svečanost v počastitev 30. obletnice samostojnosti Republike Slovenije v obliki pete maše v cerkvi sv. Marije Magdalene v Bazovici. Na dan točne obletnice konca vojne v Sloveniji so na dogodek z naslovom Pesmi v eno se strnile povabili ministrico Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch, ki je mašo spremljala ob veleposlaniku Republike Slovenije v Rimu Tomažu Kunstelju, generalnemu konzulu Republike Slovenije v Trstu Vojku Volku, predsedniku Sveta slovenskih organizacij Walterju Bandlju in predsedniku Slovenske Prosvete Mariju Maverju.

»Kdor poje, dvakrat moli,« je v svojem pozdravu povedala ministrica Jaklitsch in ob starem slovenskem pregovoru spomnila, da je pesem vedno spregovorila v najlepših in najhujših trenutkih ter se zvezi zahvalila za privzdignjen način praznovanja 30 let slovenske države.

Priložnostno mešano skupino pevcev ZCPZ je vodil Bogdan Kralj, v poslušanje pa so pevci ponudili Mašo v čast sv. Jožefu Matije Tomca in druge priljubljene cerkvene skladbe Jožeta Trošta, Antona Jobsta, Vinka Vodopivca, Hugolina Sattnerja in Ignacija Hladnika. Na orgle je spremljal Tomaž Simčič, glasbeni program pa je sestavila Zulejka Devetak. Maševal je škofov vikar za Slovence v Trstu msgr Anton Bedenčič.