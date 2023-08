»Kiks prodal kot največjo zmago«

Kdaj bodo zaključena dela v predoru pri Bombelju? Ali ga izvajalci nameravajo ponovno zapreti za promet? Bo občina zahtevala odškodnino, če se bo po zaključku del izkazalo, da niso bila izvedena kot po načrtu? Taka in podobna vprašanja postavljajo svetniki opozicije tržaškemu občinskemu odboru, ki se na njihove pozive, tudi v občinskem svetu, ne odziva.

"Na poziv številnih občank in občanov in po opozorilih, ki jih je v javnost poslal sindikat FILEA CGIL, ki prav tako postavlja občini več vprašanj, pozorno nadzorujemo stanje v predoru," je povedal vodja svetniške skupine Demokratske stranke v občinskem svetu Giovanni Barbo, ki je z Riccardom Laterzo (Zdaj Trst), Alessandro Richetti (Gibanje 5 zvezd) in Paolom Altinom (Lista Russo Punto Franco) sklical srečanje z novinarji.

Občino pozivajo, naj uporabi odškodnino, ki jo mora izvajalec del odplačati zaradi zamud, v prid tistim območjem, ki so bila več kot eno leto oškodovana zaradi zapore predora. Podjetje je namreč zmagalo na razpisu predvsem zato, ker je obljubljalo, da bo dela v predoru dokončalo v 40 dneh. Po 420 dneh zapore in težav za prebivalce jugovzhodnega dela mesta pa so predor le delno odprli. Odškodnina bo sicer malo vplivala na znesek, ki ga bo izvajalec unovčil. Obnova stane okrog 8,7 milijona evrov (8,2 iz občinske blagajne), s projektiranjem skoraj 13 milijonov, denarna kazen pa znaša 10 odstotkov končnega zneska, to je okrog 870 tisoč evrov. Štartna cena del je sicer bila nižja, 7,5 milijona evrov, a zamude in draginja so privedle do končne višje vsote.

"V delno zaprtem predoru je že prišlo do prve nesreče," je Laterza spomnil na skuterista, ki se je v preteklih dneh ponesrečil zaradi slabo zaprtega jaška na prevoznem pasu, kjer je hitrostna omejitev 30 km na uro. "Ali je odsek varen in primeren za odprtje in sprejemanje prometa," sprašuje. K sreči je skuterist preživel, a glede na to, da se je ponesrečil na gradbišču, bo verjetno težko razumeti, kdo je odgovoren za dogodek. "Kako bo nesrečo obravnavalo zavarovanje? Na koga se bo obrnilo? Na občino ali na izvajalca del," se sprašuje Richetti. "Kdor se pelje po odprtem delu predora, mora vedeti, da je na varnem." Jašek so sicer že ob odprtju označili s signalizacijo, ki pa je bila vidna samo ob njem, ne pa ob vhodu v predor. "Dipiazza je spreten prodajalec," je povedal Altin, "ki je občanom prodal politični, tehnični in upravni "kiks" kot največjo zmago.