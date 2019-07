Kip D'Annunziu? Ne, hvala!

Multikulturno mesto, kakršno je Trst, si ne zasluži neoiredentističnih povratkov, kot tudi ne potrebuje kipa Gabrieleja D'Annunzia, so prepričani člani kolektiva Zgodovinsko odporništvo (Resistenza storica) iz Trsta, Ronk in Vidma. Zato so pripravili dvojezični apel. V slabem tednu ga je podpisalo skoraj sto posameznikov in več društev oz. organizacij.

Avtorji poziva, ki so ga včeraj predstavili člani kolektiva Marco Barone, Claudia Cernigioi in Gianluca Paciucci, izpostavljajo, da je kljub dokaj neuspešnim prizadevanjem, da bi postavitev kipa utemeljili s kulturnimi oz. umetniškimi zaslugami D'Annunzia, kristalno jasen cilj tržaške občinske uprave. In ta ni nič drugega kot povzdigovanje okupacije Reke, ki si jo je med letoma 1919 in 1920 s svojimi legionarji privoščil vojni obsedenec D'Annunzio.

Cilj okupacije, ki jo nekateri imenujejo »reški podvig«, je seveda bila priključitev Reke Italiji, s katero so D'Annunzio in njegovi pajdaši želeli »zaustaviti barbarski in slovenski val«, da ta ne bi prišel do Trsta in Gorice, kot je zapisal ta, kateremu nameravajo postaviti spomenik. V svojih spisih se je D'Annunzio večkrat klavrno izkazal z rasističnimi mislimi, v katerih se je lotil zlasti Hrvatov, čeprav ni do ostalih južnih Slovanov bil nič bolj prijazen - naj spomnimo le na »gnusnega Hrvata« in »južnoslovansko drhal«.

Pobudniki apela so pojasnili, da ne nameravajo oporekati umetniški vrednosti D'Annunzievih literarnih stvaritev, ne pristajajo pa na to, da bi se postavitev kipa skušalo »opravičiti« z argumentacijami o kulturnem pomenu pesnikovega delovanja - pa čeprav kip upodablja nacionalista, ki bere sloneč na kupu knjig. »Kulturna povezava med D'Annunziom in Trstom je neobstoječa, obstaja pa zelo močna povezava z nacionalističnim, iredentističnim in rasističnim pridihom,« so zapisali pobudniki, »zato zavračamo vsakršno proslavljanje nacionalističnih simbolov, podpiramo pa kulturni in zgodovinski pluralizem mesta Trst.«

Kdor bi se želel pridružiti apelu, lahko to sporoči na naslov nodannunzioatrieste@virgilio.it ali preko Facebook skupine Non vogliamo un monumento a D'Annunzio a Trieste na tem linku.