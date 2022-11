Kitajski kontejnerski vlak povezuje luko z Velenjem

Kontejnerski vlak kitajske skupine Hisense je sredi oktobra skupaj s kitajskim prevoznikom Cosco vzpostavil redne prevoze iz Trsta do Velenja, so sporočili iz Hisense Europe, ki v velenjskem industrijskem parku že gradi tudi nov kontejnerski terminal. Ta je pogoj za povečanje zmogljivosti kontejnerskih prevozov, ki ga v podjetju načrtujejo v prihodnje. Skupina Hisense je leta 2018 prevzela zgodovinskega velenjskega proizvajalca gospodinjskih aparatov Gorenje.

Redna tovorna železniška povezava Trst–Velenje je bila vzpostavljena po uspešnih testnih transportih, ki so jih opravili junija letos, poroča Slovenska tiskovna agencija. Posebni Hisensov kontejnerski vlak zdaj na tej liniji že od sredine oktobra dovaža surovine in komponente za proizvodnjo, ki na Coscovih ladjah prispejo v tržaško luko. Cosco in Hisense bosta to obliko sodelovanja v logistiki poskušala še nadgraditi in v prihodnje še povečati zmogljivosti kontejnerskega vlaka do Velenja, ki od sredine oktobra redno vozi enkrat tedensko in iz tržaške luke neposredno v velenjski industrijski park pripelje po 32 kontejnerjev materiala. Za to že gradijo večji kontejnerski terminal znotraj velenjske industrijske lokacije Hisense Europe, ki bo predvidoma dokončan še letos. Terminal bo obsegal 6000 kvadratnih metrov in bo lahko sprejel do 250 kontejnerjev, skupaj z obstoječim terminalom pa 350, so navedli v sporočilu za javnost, objavljenim na spletni strani podjetja.