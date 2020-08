Lokalna policija obvešča, da bo ta teden (med 10. in 16. avgustom) merila hitrost na Sprehajališču sv. Andreja, na cesti med Prosekom in Križem in na državni cesti 202 (nekdanji hitri cesti).

V primeru slabega vremena bodo merilnike hitrosti postavili v stacionarne naprave v ulicah Marchesetti, Flavia in v Miramarskem drevoredu.