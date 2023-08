Tržaška lokalna policija obvešča, da bo ta teden (od danes, ponedeljka, 21. avgusta, do nedelje, 27. avgusta) z radarjem in prenosnim merilnikom telelaser merila hitrost v ulicah Marchesetti, Flavia in Valerio ter na hitri cesti in na deželni cesti št. 35 (nekdanji pokrajinski cesti št. 35 med križiščem na Opčinah in Prosekom oz. Bani).