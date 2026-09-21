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Varnost

Kje bodo merili hitrost v tem tednu Tržaškem

Lokalni policisti želijo zagotoviti večjo varnost voznikov in udeležencev v prometu

Spletno uredništvo |
Trst |
21. sep. 2026 | 8:28
    Kje bodo merili hitrost v tem tednu Tržaškem
    Merjenje hitrosti (ARHIV)
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Tržaški lokalni policisti sporočajo, da bodo od danes (ponedeljka, 21. septembra) do nedelje, 27. septembra, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na Cesti za Bazovico v smeri proti Bazovici, na Obalni cesti v smeri proti Sesljanu in na deželni cesti št. 1 na Opčinah v smeri proti Proseški ulici.

Namen lokalne policije, piše v sporočilu, ni kaznovati, ampak doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne. Zato bo vsak teden preventivno napovedovala lokacije, kjer bodo njene izvidnice.

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