Kje bodo merili hitrost v tem tednu Tržaškem

Tržaški lokalni policisti sporočajo, da bodo od danes (ponedeljka, 21. septembra) do nedelje, 27. septembra, z laserskim merilnikom nadzorovali hitrost voznikov na Cesti za Bazovico v smeri proti Bazovici, na Obalni cesti v smeri proti Sesljanu in na deželni cesti št. 1 na Opčinah v smeri proti Proseški ulici.

Namen lokalne policije, piše v sporočilu, ni kaznovati, ampak doseči spoštovanje hitrostnih omejitev za zagotovitev večje varnosti na cestah, zlasti tistih, ki so se v preteklosti najbolj izkazale za nevarne. Zato bo vsak teden preventivno napovedovala lokacije, kjer bodo njene izvidnice.