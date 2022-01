Klavrn začetek zimskih razprodaj

Včerajšnji prvi dan zimskih razprodaj tekstila in obutve se je za trgovce začel klavrno. Trgovine so bile skoraj ves dan prazne, prazne pa so bile tudi mestne ulice. Da so pričakovali večji obisk, je priznala ena od prodajalk na Borznem trgu, hkrati pa v dobri veri dodala, da upajo na boljši obisk jutri (danes; op.a.), ko bo praznični dan. Je pa po njenem mnenju manjši obisk povezan vsekakor tudi z novoletnimi počitnicami, saj se mnogi še niso vrnili z dopusta.

Ne dogaja se pogosto, da se razprodaje začnejo sredi tedna. »Ljudje so se navadili, da se razprodaje začnejo ob sobotah. Dan pred praznikom je nenavadna izbira,« je povedala prodajalka prodajalne obutve na Borznem trgu, kjer so se šele včeraj lotili okraševanja izložb s plakati o popustih. V mnogih trgovinah so dopoldne v izložbe začeli nameščali plakate. Na njih so prevladovali napisi z odstotki znižanja. Trgovci so se tokrat odločili za zelo splošne popuste, v izložbe so obesili napise, da je blago znižano do 50 odstotkov.