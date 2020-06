Klavrno stanje kopališča bode v oči ...

Kopališče Castelreggio v Sesljanskem zalivu že mnogo let potrebuje temeljito obnovo, saj je domala prepuščeno samo sebi. Hud položaj, v katerem se nahaja, je ostro obsodil devinsko-nabrežinski občinski svetnik Gibanja Za zaliv Vladimir Mervic, ki je poudaril, da so propadajoče strukture kopališča »v klavrnem stanju«. Občinski odbornik za okolje Massimo Romita je po drugi strani razložil, da se devinsko-nabrežinska uprava tega dobro zaveda in da so bili v marcu že na tem, da začnejo izvajati projekt za obnovo območja. Novi koronavirus pa je začasno vse zaustavil.

Za nastalo situacijo, ki je žal prepoznavna celo zunaj deželnih meja, ni izgovorov in niti opravičil, je v tiskovnem sporočilu napisal Mervic in dodal, da je sramotno, da je tako očarljiv kraj zanemarjen in da propada. Kdo pa je odgovoren za vso to malomarnost? »V glavnem so to vedno eni in isti, ki so imeli v različnih obdobjih vidne položaje in politične ter administrativne funkcije v naši občini: tisti, ki so si prizadevali za nastanek naselja Portopiccolo in istočasno zanemarjali ostala kopališča z obljubami o urbanističnih posegih, ki bi izboljšali podobo zaliva, a na obzorju jih sploh ni videti,« je dejal.

