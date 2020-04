Kljub izrednim razmeram aktivni

Upravni odbor Glasbene matice se je v sredo že tretjič sestal na daljavo. Kot je v krajšem sporočilu zapisala predsednica Milena Padovan, odborniki redno sledijo delu učnega in neučnega osebja, ki je glede šolskih dejavnosti skoraj stoodstotno. Tako pouk instrumentov kot administrativno delo potekata z uporabo sodobne tehnologije, se pravi na daljavo, pri čemer se uporabljajo ustrezne platforme, ki to omogočajo (npr. Zoom). Pri individualnem pouku sodeluje več kot 90 odstotkov učencev: izjemo predstavljajo le nekateri učenci, ki doma nimajo spletne povezave, ali pa so še premajhni za tak način dela, spet drugi so precej obremenjeni z rednimi šolskimi obveznostmi, da se ne utegnejo posvečati obšolskim dejavnostim, pravi ravnatelj Bogdan Kralj.

Pouk pa ne poteka samo individualno, ampak tudi skupinsko: to je primer predmetov, kot sta teorija in solfeggio ter harmonija, kjer je pouk organiziran v obeh oblikah. Trenutno pa mirujejo večje skupine, kot npr. orkestri in zbori z izjemo Vokalne skupine Vikra, kjer se pevke oz. pevci povezujejo po glasovih: dirigentka Petra Grassi jim pošlje posnetek skladbe, ki se jo potem naučijo in zapojejo preko spleta. Tako ohranjajo kondicijo za nastope oz. tekmovanja, ki so jih medtem že preložili.

Profesorji in učenci posnetke skladb pošiljajo tudi na družbeno omrežje Facebook in spletni portal YouTube, prišlo je tudi do skupnega spletnega koncerta v sodelovanju z glasbenimi šolami iz Porcie (Italija), Špitala (Avstrija) in Kočevja (Slovenija): učenci so doma izvedli in posneli skladbe (ena učenca je skladbo celo tudi napisala) in posredovali naprej. Prav tako preučujejo možnost prirejanja uradnih spletnih nastopov učencev.

Na splošno so pri Glasbeni matici po besedah predsednice Padovanove zadovoljni, ker so se vsi profesorji odzvali vabilu k delu na daljavo. Na tak način so odkrili celo vrsto novih načinov dela, ki sicer niso idealni, vendar je treba v izrednih razmerah delati tudi to.

Kaj pa po 4. maju, ko je napovedana delna sprostitev nekaterih dejavnosti v okviru t.i. druge faze? Odbor je na svoji zadnji seji že razpravljal o organizaciji dela v naslednjih tednih, seveda v upanju, da se bodo pogoji za delo vsaj delno sprostili. Tako po besedah ravnatelja Kralja npr. razmišljajo, da bi vsaj manjši skupini učencev, točneje tistim, ki jih čakajo izpiti na konservatoriju, omogočili fizični pouk v učilnicah, seveda omejen na prisotnost le profesorja in učenca ter ob upoštevanju varnostnih določil o ohranitvi varnostne razdalje, pa tudi o umivanju in razkuževanju rok idr. »Vsi na GM smo kljub izrednim razmeram povezani, aktivni in pozitivno naravnani,« zaključuje predsednica Milena Padovan.