Na grljanski obali manj rekreacije in več parkirnih mest

Grljanska obala se bo po zadnjih spremembah načrta preuredila v veliko parkirišče z razgledom na morje in marino. Medtem ko je preliminarni načrt prenove območja predvideval 92 parkirnih mest, je izvršni načrt to število zmanjšal na 72, zadnja sprememba projekta pa predvideva kar 125 parkirnih mest - ob tem pa le še minimalen prostor za rekreacijske dejavnosti, ki sta jih napovedali prejšnji projektni različici.

O tem se bo govorilo na ponedeljkovi konferenci pristojnih organov in služb, na katero so bili sicer povabljeni tudi predstavniki okoljevarstvenih organizacij, ki se že mesece borijo za ohranitev borovcev na južnem delu portiča, ki še čaka na obnovo. Zadnja sprememba načrta je namreč pomenila hladno prho za nekatere levosredinske opozicijske deželne svetnike, ki so že od vsega začetka na strani združenj in civilnih iniciativ, ki se borijo za ohranitev dreves.

Giulia Massolino (Pakt za avtonomijo) in Francesco Russo (DS) sta včeraj na novinarski konferenci izrazila svoje nestrinjanje z zadnjimi odločitvami in obenem izrazila željo, da bi na ponedeljkovi konferenci odločevalci vendarle prisluhnili opozorilom združenj Verdeazzuro Legambiente, WWF FJK, Lipu in Iside iz Trsta. Nekateri predstavniki teh združenj so sodelovali tudi na srečanju z novinarji, drugi pa so proti uničenju zelenja istočasno protestirali pred vhodom v deželni svet.