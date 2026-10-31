Na letošnjem festivalu praznujejo sto let znanstvene fantastike

Sto let je, odkar je Hugo Gernsback v prvi številki revije Amazing Stories v javnost razširil pojem znanstvene fantastike. Vanj je združil pripovedi o znanosti, neverjetnih izumih in preroška spoznanja. V znamenju te pomembne obletnice bo letos od torka, 3., do nedelje, 8. novembra, zaživel tržaški festival znanstvenofantastičnega filma, 26. Trieste Science+Fiction.

»Živimo v težkih časih, ko je doživljanje festivala privilegij,« je na včerajšnji predstavitvi v palači deželne vlade dejala Chiara Barbo, predsednica društva La Cappella Underground, ki festival organizira v sodelovanju z Deželo Furlanijo - Julijsko krajino, tržaško občino, ministrstvom za kulturo, Fundacijo Casali in Fundacijo CRTrieste.

»Na festivalu so prisotna velika imena znanstvene fantastike, je povedal umetniški vodja Alan Jones, »še naprej pa stavimo na mlade talente in nove obraze. Iz tržaškega festivala izhajajo danes uveljavljeni ustvarjalci.« Poudaril je, da je Trieste Science+Fiction med najpomembnejšimi festivali znanstvenofantastičnega filma na svetu in napovedal, da bodo dogajanje uvedli v torek ob 20. uri v gledališču Rossetti z italijansko premiero filma The Squirrel v režiji Markusa Lehmusruusuja, kandidata za oskarjevo nagrado za najboljši mednarodni film leta 2027. Do konca festivala pa bo na ogled več kot 60 filmskih premier v sklopu treh filmskih tekmovanj. Podelili bodo nagrado asteroide za najboljše filme uveljavljajočih se režiserjev grozljivk, fantastike in znanstvene fantastike, in dve nagradi za evropske produkcije. Najboljši se bodo potegovali tudi za nagrado kritike Stars War, publika bo izbirala najbolj priljubljen celovečerec, tudi letos bodo podelili nagrado Event Horizon in nagrado za najbolj inovativno obravnavane znanstvene teme, ki jo podeljuje kanal RAI 4.

Poleg celovečercev, kratkih filmov in dokumentarcev bodo festivalski program dopolnili predavanja, sejmi, paralelni festival videoiger Ivipro Days 2026, srečanja o novih tehnologijah in debate o umetni inteligenci, razstave, predstavitve knjig ter drugi dogodki za otroke in odrasle. Organizatorji se bodo s tremi filmi poklonili pokojnemu Rogerju Cormanu, režiserju in producentu, ki bi letos dopolnil sto let. Prisotna bo njegova žena, producentka Julie Corman.

Program festivala je na spletni strani www.sciencefictionfestival.org.