Kras za nekaj dni postal prizorišče filmske zgodbe

V Furlaniji - Julijski krajini nastaja poleg drugih tudi film Dalla parte giusta (Na pravi strani), ki ga režira in v njem tudi nastopa Giampaolo Morelli, znan predvsem po glavni vlogi v televizijski nanizanki L’ispettore Coliandro.

Devinski grad, ki slovi po svoji slikoviti legi nad Tržaškim zalivom, je za nekaj dni postal prizorišče filmske zgodbe, v kateri se svet televizijske slave prepleta z aktivizmom, ljubeznijo in komedijo. V četrtek so ustvarjalci filma Dalla parte giusta novinarjem na gradu omogočili vpogled v snemanje, ki od začetka oktobra poteka v Trstu in na Krasu, zadnje dni pa se je odvijalo v Devinu.

Režiser Morelli v filmu nastopa kot glavni lik, upodablja namreč Nica Bonija, priljubljenega televizijskega igralca, ki so mu nenadoma odvzeli glavno vlogo v uspešni seriji in se mora sprijazniti z dejstvom, da se svet zabavne industrije spreminja. Ko želi prodreti v krog družbeno angažiranih igralcev in se približati filmu z večjim umetniškim ugledom, skuša pridobiti naklonjenost aktivistke Darie Rinaldi, ki jo igra Nicole Grimaudo. Kar se začne kot preračunljiva strategija, da bi se ji prikupil, se postopoma razvije v ljubezensko zgodbo.

»Film na satiričen in nekoliko ciničen način prikazuje zaprt in težko dostopen svet igralskih zvezd,« je pojasnil Morelli. Opozoril je tudi na težave, s katerimi se danes sooča filmska industrija, saj gledalci vse več vsebin spremljajo na digitalnih platformah in redkeje obiskujejo kinodvorane.

Režiser in igralec je pojasnil, da so na Devinskem gradu snemali prizor razkošne zabave, ki jo prireja dobrodelna organizacija. Na tak način zgodba razkriva hinavščino sodobne družbe, saj prikazuje nasprotje med razkošjem in stisko najrevnejših. Snemalna ekipa se je ustavila tudi v Samatorci, kjer so zasebno hišo scensko preuredili v skupnostni dom za ženske, ki so doživele nasilje, in njihove otroke.

Snemanje, ki se je začelo 5. oktobra in bo trajalo štiri tedne, poteka v Trstu, Devinu in Samatorci.