Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč so okrog 18. ure posredovali na začetku Miramarskega drevoreda, kjer je na pločniku nedaleč od sedeža družbe Francesco Parisi 49-letni romunski brezdomec doživel zastoj srca. Začeli so s postopkom oživljanja, pri čemer naj bi bili uporabili tudi defibrilator. Kljub dolgotrajnim prizadevanjem zdravstvenega osebja pa zanj žal ni bilo več pomoči in je umrl. Na kraju so bili tudi lokalni policisti, dogodek bodo preiskali karabinjerji.