Kljub prekinitvi Schengna se število prihodov migrantov ni bistveno zmanjšalo

V letu 2024 je v Trst z balkanske poti prispelo 13.419 ljudi, 16 odstotkov manj kot leto prej. Podatke o prihodih sta zbrali nevladna organizacije International Rescue Committee in valdeška diakonija, ob včerajšnjem mednarodnem dnevu beguncev so jih predstavili v tržaškem Novinarskem krožku. Kot so povedali, so v statistike vključili le ljudi, ki so jih aktivisti fizično srečali pred tržaško železniško postajo, oziroma v dnevnem centru skupnosti San Martino al campo v Ulici Udine. Številke so torej gotovo podcenjene, saj mnogi migranti in begunci v Trst prispejo pozno zvečer, naslednje jutro pa se že odpravijo dalje.

Podatki postavljajo na laž trditve Evropske agencije za mejno in obalno stražo Frontex, ki navaja, da so se zaradi začasne zamrznitve Schengenskega sporazuma in posledične ponovne vzpostavitve mejnih kontrol, prihodi migrantov na Zahodni Balkan zmanjšali za več kot 70 odstotkov.

Kot je povedal Gianfranco Schiavone, predsednik Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS, so se v resnici spremenili le načini potovanja ljudi. Vse več migrantov in beguncev se po novem odpravi na »taxi game«. Večino poti v posameznih balkanskih državah opravijo z avtomobilom, pri čemer tihotapcem ljudi plačujejo mastne vsote denarja. Meje pa nato prečkajo peš, ob čemer se nekateri soočijo z nasiljem obmejnih policistov.

Na Trgu Libertà danes Cirque du Silos za vse

Natanko leto dni je minilo od izpraznitve silosa, opuščenega skladišča ob tržaški železniški postaji, v katerem je med smetmi in mišmi živelo več sto ljudi. Aktivisti, ki pomagajo migrantom, bodo današnji dan obeležili z umetnostjo in cirkusom na trgu. V odgovor na bližnji ekskluzivni Cirque du Soleil se bo ob 10.30 pričel Cirque du Silos. Dopoldanski del bo namenjen debatam o Silosu kot kraju sobivanja ljudi, med 14. in 16. uro pa bodo nastopili umetniki in cirkusanti, morda tudi tisti iz bližnjega cirkusa.