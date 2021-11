Kljub revni letini stiskajo oljke

»Minimalna teža za stiskanje je 150 kg oljk,« obvešča plakat v prostorih Tržaške kmetijske zadruge, ki visi ob vhodu v torkljo. Letos pa to pravilo seveda ne velja. Oljčno drevje je tako v Bregu kot na Krasu obrodilo zelo malo sadežev, povprečno 60 odstotkov manj kot lani, tako da so se v Kmetijski zadrugi odločili, da bodo stiskali tudi manjše količine oljk. Pri torklji se je tako v soboto zjutraj mudil tudi Oskar Bandi, čeprav je letos iz svojega nasada v Prebenegu, ki šteje približno 40 debel, prinesel le 100 kilogramov oljk. »Sreča v nesreči,« je nasmejano dejal oljkar »vsaj nekaj imam.«Ravno tako sta na dvorišču zadruge v Ulici Travnik (v obrtni coni med Domjom in Krmenko) na kakšen liter olja čakala Matija in njegov sin Elia. »Lani sem nabral 750 kilogramov oljk, letos pa samo 160,« nam je povedal Matija, medtem ko je v svojem vozilu pripravljal prostor za novo olje. K sreči pa jima je lanska obilna letina prinesla toliko olja, da ga doma še hranita kar 15 litrov.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.