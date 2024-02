Kljub številnejšim prvim razredom manj srednješolcev

Prvošolcev bo septembra več, vseh srednješolcev pa dvajset manj. Prvostopenjske srednje šole s slovenskim učnim jezikom naj bi septembra skupno preštele 468 dijakinj in dijakov. V prvi razred se jih vpisalo osem več kot lani, to je 151. Največ prvošolcev bo v Dolini, najmanj pa pri Sv. Jakobu, kjer se je med drugim več kot polovica tretješolcev odločilo, da ne bo nadaljevalo študijske poti na slovenski drugostopenjski šoli. Podatki, ki so nam jih posredovala tajništva večstopenjskih šol, se lahko sicer do septembra še nekoliko spremenijo.

