Kljub tremi je domov prinesla najvišjo oceno

Matura je včasih kot strašljiva pošast, ki preži nad nami. Ko pa končno napoči trenutek spopada z njo, pošasti ni več in ostane nam le naše znanje. Tako je bilo na zaključnem izpitu dijakinje jezikovnega liceja Franceta Prešerna Hane Kravanja, ki je tako povedala: »Mesec izpitov sem doživela zelo slabo, zajela me je prava panika in sploh nisem ciljala na stotico.« Nazadnje pa se je pred izpitno komisijo izkazala in domov prinesla najvišjo oceno. »Odlike res nisem pričakovala,« je dejala. »To pa je bila navsezadnje izkušnja, ki je ne bom pozabila,« se je še posmejala maturantka.

