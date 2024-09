Ključna je vizija prihodnosti

Katerih pravil in strategij naj se drži podjetnik, če želi biti uspešen? Kako postanemo podjetniki in kaj je pravzaprav podjetništvo? Te in mnogo drugih tem, vezanih tudi na Slovence v Italiji, so obravnavali na okrogli mizi Podjetnost v zamejskem prostoru, gonilna sila za krepitev gospodarskega in družbenega razvoja. Sedem podjetnikov, poslovnežev in voditeljev v različnih panogah, ki delujejo na območju slovenske narodne skupnosti v Italiji, je v četrtek zvečer sedlo v polkrog v openski dvorani Zadružne kraške banke Trst Gorica, kjer so iz iztočnic moderatork dogodka Mateje Milost (znanstvene direktorice Slovika) in Mateje Clarici (ZKB Mladi) razvijali pogovor o podjetništvu in delili svoje izkušnje na tem področju.

Okrogle mize, ki jo je priredil Slovenski izobraževalni konzorcij (Slovik) v sklopu Foruma mladih, so se udeležili Mirjam Malalan, podjetnica in predsednica upravnega sveta Ad Formandum ter predsednica sekcije za trgovino na drobno pri SDGZ, Fabio Pahor, podjetnik in lastnik podjetja FerroJulija ter član predsedstva SDGZ, Tamara Podversic, podjetnica iz Kleti Damijan Podversic, Francesco Chiabai, svetovalec Kmečke zveze za evropske projekte in investicije iz Čedada, Ivo Cotič, odbornik, in Luca Milocco, koordinator Športnega združenja Soča, ter Elija Fajt, operativni direktor podjetja Led luks. Goste sta pred začetkom razprave pozdravili predsednica konzorcija Slovik Martina Budin in članica upravnega odbora ZKB Petra Maronese. Večer je bil namenjen predvsem mladim in se je zaključil s pogostitvijo, ki so jo pripravili kuharski mojstri iz gostinske šole AD Formandum.

Znanje je vse pomembnejše

»Kot podjetnik potrebuješ štiri stvari: voljo, zagnanost, znanje in kanček sreče.« Recept za uspeh, ki ji ga je zaupal njen oče, je Tamara Podversic v dvorani ZKB delila z udeleženci okrogle mize in občinstvom.