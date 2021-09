Kmečka zveza piše županskim kandidatom

Kmečka zveza z odprtim pismom poziva tržaške županske kandidate, naj se (v kolikor bodo izvoljeni) posvetijo tudi kmetijstvu in težavam, s katerimi se spopadajo delavci primarnega sektorja. Nekoč je bilo kmetijstvo na Tržaškem ključnega pomena. »Naj samo omenimo edinstveno poljedelsko pridelavo na Kolonkovcu in tržaški breg, kjer vse od leta 1500 gojijo glero,« piše v pismu predsednik Kmečke zveze Franc Fabec. Poleg tega so na Tržaškem prisotni močno čebelarstvo, cvetličarstvo in oljkarstvo ter pomembna proizvodnja mlečnih izdelkov. Tako socialne kot ekonomske spremembe so prizadele krajevni primarni sektor, stanovska organizacija pa meni, da zasluži kmetijstvo večjo pozornost in ukrepe, ki bi omogočili njegov ponovni zagon. Pri Kmečki zvezi najprej želijo, da bi se bodoči župan zavzel za spremembo občinskega prostorskega načrta na kmetijskem področju. Za razvoj gospodarske panoge na območju tržaškega brega organizacija pričakuje, da bo občina izdelala načrt sanacije tega ozemlja, in sicer s pomočjo temu namenjenih sredstev, ki jih ponujata ministrstvo ter deželna vlada. Za razvoj ostalih agrarnih območij na Tržaškem župana prosijo, naj podpre udejanjenje protokola DOC Prosecco.

Pri drugi točki predlagajo imenovanje občinskega odbornika za kmetijstvo ter ustanovitev posvetovalne komisije za primarni sektor (zeleno omizje). Nato bodočemu županu poročajo o težavah, ki jih povzročajo previsoki davki na odpadke od agrarnih objektov. Četrta točka zadeva veljavne ekološke ukrepe deželnega načrta za okoljevarstvo v okviru programa Natura 2000, ki pretogo omejujejo kmetijstvo (še vedno so potrebni izvajalni načrti, ki naj bodo sprejeti v dogovoru z vpletenim prebivalstvom in organizacijami), medtem ko zahtevata peta in šesta točka izdelavo programa za razvoj in podporo kmetijstva ter imenovanje tržaške občine kot Mesto prosekarja. »Prosekar predstavlja našo zgodovinsko in kulturno dediščino, pa tudi perspektivo za bodoči razvoj našega ozemlja,« zaključuje Kmečka zveza svoje zahteve.