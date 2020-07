Kmetovalce podpirajo, a kaj, ko je blagajna prazna ...

Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine podpira prizadevanja Kmečke zveze in drugih stanovskih organizacij v tržaški pokrajini, ki zahtevajo po eni strani poenostavitev birokratskih postopkov za razvoj kmetijstva, po drugi pa še zlasti udejanjenje ukrepov, ki jih predvideva 8. aprila leta 2010 podpisani protokol o soglasju za zaščiteno območje Prosecco DOC, oziroma obnovo samega sporazuma. Deželna uprava je v devinsko-nabrežinski občini in na tržaškem bregu poskusno olajšala nekatere postopke, kar naj bi v prihodnosti veljalo v vsej tržaški pokrajini. Dežela FJK je drugače, kot rečeno, na strani kmetov, toda problem je v tem, da »ni denarja« in je torej vse odvisno od ministrstva za kmetijstvo.

To je izšlo s srečanja, ki je bilo v sredo popoldne v Vidmu med deželno vlado – zastopal jo je deželni odbornik za kmetijstvo Stefano Zannier – in predstavniki slovenskih kmetovalcev. Z njim so se sestali predstavniki Kmečke zveze (predsednik Franc Fabec, tajnik Erik Masten in član izvršnega sveta Edi Bukavec), Društva vinogradnikov s Krasa (Matej Skerli), Društva Prosekar (Alessio Štoka), Agrarne skupnosti (Karlo Grgič), deželne zveze kmetov CIA (predsednik Andrej Lakovič in direktor Luca Bulfone) ter predsednik LAS Kras David Pizziga. Namen srečanja je bilo predstaviti deželni vladi razloge za ugovor glede novega penečega vina Prosecco rosé med vina z zaščitenim poreklom Prosecco DOC in spremembe pravilnika oziroma t. i. specifikacije glede vina Prosecco DOC. Še posebej so poudarili številne obveze dežele v dogovoru iz leta 2010, ki so ostale na papirju. Določila protokola je treba izvajati, so poudarili in ponovno zahtevali obnovo sporazuma.