Nakupovanje daril je – priznajmo si – včasih težka in sitna na(d)loga. Če stopite v katerokoli knjigarno, pa smo prepričani, da jo boste – glede na ponudbo – kar hitro rešili. Knjiga je lahko za vsakogar pravo darilo, kar dokazujejo v teh dneh vrste kupcev pred Tržaškim knjižnim središčem na Trgu Oberdan. Knjigarnarica Ilde Košuta ugotavlja, da se pri prodaji knjig letos pozna, da je odpadel knjižni sejem v Ljubljani, kjer si marsikdo zagotovi knjigo po zelo ugodni ceni. »Tačas pa je tudi meja s Slovenijo zaprta, tako da lahko bralec slovenske knjige najde samo pri nas in v katoliški knjigarni v Gorici.«

Najbolj prodajajo otroške knjige, pravi, od tistih za najmlajše, ki obiskujejo vrtec, do tistih za srednješolce in v isti sapi doda, da to sicer vedno in ne le ob božičnih praznikih. Najbolj prodajana ostaja Partizani Jožeta Pirjevca, potrdi in namigne, da v zadnjih petnajstih dneh bralci vse bolj segajo po Prešernovih pesmih v italijanskem prevodu Mirana Košute France Prešeren – Poesie.

Zelo dobro gredo v prodajo knjige naših založb, še potrdi – roman Črni obroč Marija Čuka, stripovski album Črni plamen – požig Narodnega doma v Trstu Zorana in Ivana Smiljanića, priročnik v slovenski in italijanski različici Narodni dom Martine Kafol in Aceta Mermolje ali Borba Milana Pahorja. Nekaj je tudi čisto svežih in zanimivih novosti – zbirka spominov Na zmajevih krilih Miroslava Košute, 50 let ZSŠDI, ki jo je uredil Branko Lakovič, Sternthal - zadnja postaja Vilija Prinčiča, Iz ozadja Dimitrija Volčiča, ki je ravno izšla, slovenska različica Izbrisana identiteta Paola Parovela, Stare jedi v novih loncih Katje Ferletič in pa aktualna Virus Tadeja Goloba.