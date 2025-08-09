Knjiga o zgodovini kriškega spomenika

Petdset let našega ponosa je naslov knjigi, ki jo je sekcija VZPI - ANPI Evald Antončič - Stojan izdala ob 50. obletnici odkritja kriškega spomenika, ki so jo praznovali v začetku maja. Sprva je kazalo, da bodo ob tej priložnosti znova ponatisnili knjigo Križani v boju za svobodo, ki jo je pred pol stoletja uredil Miroslav Košuta (knjiga je leta 2000 doživela ponatis), potem so se odločili za novo publikacijo v obsegu nekaj več kot sto strani.

Knjiga, ki jo je oblikovala Vesna Benedetič, je sad skupnega dela odbornikov sekcije, ki ji predseduje Ljubo Košuta. Na pomoč sta jim priskočila Jasmin Franza in Ivan Vogrič, medtem ko so fotografije prispevali Jakob Vascotto, Aleksej in Sadko Briščik ter seveda Mario Magajna, ki je posnel ne samo odkritje spomenika, temveč vse pomembnejše povojne dogodke v svoji rojstni vasi. Magajna je fotografije podaril sekciji VZPI - ANPI, ki jih hrani v svojem arhivu. Finančno so izid dvojezične knjige podprli pokrajinsko vodstvo VZPI - ANPI, Dežela FJK in Zadružna kraška banka.

Kot piše v uvodni besedi, je knjiga poklon Križankam in Križanom, ki so padli za svobodo in vsem, ki so v teh petdesetih letih lepo skrbeli za spomenik. »Zamisel zanj se je rodila v glavah naprednih vaščanov, ki so prepričali kriško skupnost, da sodeluje pri gradnji, kar se je potem tudi zgodilo,« še beremo v uvodu.

Knjiga o kriškem spomeniku je na voljo v domači trafiki Tanje Zaccaria, kavarni pri Bojani, gostilni Bita ter v Tržaškem knjižnem središču in v openski Librarni.