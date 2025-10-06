VREME
Knjigobežnica za Nadjo Švara

Članice Dekliške Boljunec so jo posvetile aktivni vaščanki, kulturni delavki in pesnici

Sara Sternad |
Boljunec |
6. okt. 2025 | 6:25
    Knjigobežnica za Nadjo Švara
    Odkritje knjigobežnice v Boljuncu (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

Pred gledališčem Franceta Prešerna v Boljuncu stoji že teden dni prikupna lesena hišica, v kateri najdejo svoje mesto knjige. Take za izmenjavo, ki jih je nekdo že prebral in jih je želel deliti z drugimi. Knjige podarim - dobim. Knjigobežnico so si zamislile in postavile članice Dekliške Boljunec ob praznovanju svoje tridesetletnice in posvetile so jo aktivni vaščanki, kulturni delavki in pesnici Nadji Švara.

Dekliška Boljunec praznuje 30 let (FOTODAMJ@N)
Dekliška Boljunec praznuje 30 let (FOTODAMJ@N)

Pred gledališčem se je pretekli petek zbralo res veliko ljudi, da bi z dekleti obeležili pomemben rojstni dan. Dekliška Boljunec se je uradno rodila 1. julija 1995, ko je dobila tudi svoj statut. Gre za skupino mladih vaških deklet in žensk, ki goji ljubezen do tradicije lučanja jabolk in predvsem do Boljunca. »Biti del Dekliške mi pomeni nekaj več kot le članstvo v skupini - pomeni nositi v srcu ljubezen do naše vasi, do vaških običajev, do naših prednikov in do vseh, ki se danes trudijo, da bi naša vas ohranila svojo slovensko dušo. V Dekliški se srečujemo, se učimo sodelovanja, skupaj rastemo – kot prijateljice, kot vaščanke in kot skupnost, ki neguje in je zvesta svojim tradicijam,« je zbrane nagovorila frejla Sara Mahnič.

