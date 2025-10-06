Knjigobežnica za Nadjo Švara

Pred gledališčem Franceta Prešerna v Boljuncu stoji že teden dni prikupna lesena hišica, v kateri najdejo svoje mesto knjige. Take za izmenjavo, ki jih je nekdo že prebral in jih je želel deliti z drugimi. Knjige podarim - dobim. Knjigobežnico so si zamislile in postavile članice Dekliške Boljunec ob praznovanju svoje tridesetletnice in posvetile so jo aktivni vaščanki, kulturni delavki in pesnici Nadji Švara.

Pred gledališčem se je pretekli petek zbralo res veliko ljudi, da bi z dekleti obeležili pomemben rojstni dan. Dekliška Boljunec se je uradno rodila 1. julija 1995, ko je dobila tudi svoj statut. Gre za skupino mladih vaških deklet in žensk, ki goji ljubezen do tradicije lučanja jabolk in predvsem do Boljunca. »Biti del Dekliške mi pomeni nekaj več kot le članstvo v skupini - pomeni nositi v srcu ljubezen do naše vasi, do vaških običajev, do naših prednikov in do vseh, ki se danes trudijo, da bi naša vas ohranila svojo slovensko dušo. V Dekliški se srečujemo, se učimo sodelovanja, skupaj rastemo – kot prijateljice, kot vaščanke in kot skupnost, ki neguje in je zvesta svojim tradicijam,« je zbrane nagovorila frejla Sara Mahnič.