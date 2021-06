Knjižnica na ledolomilcu

Ob petkovem mednarodnem dnevu mornarja je italijanski nacionalni inštitut za oceanografijo in geofiziko OGS v Trstu odprl knjižnico na krovu ledolomilca Laura Bassi. Taje v tem obdobju v domačem pristanišču, kjer posodabljajo njegovo opremo za znanstveno raziskovanje morskih ekosistemov.

Knjige so na ledolomilec znosili sami člani posadke (OGS)

Knjige so na ledolomilec znosili sami člani posadke (OGS)

V sodelovanju z Občino Trst bo odslej na ledolomilcu, ki pod poveljstvom kapitana Franca Sedmaka redno pluje na Antarktiko, del razpršene knjižnice, mreže tržaških knjižničarskih storitev. 750 knjig, ki prihajajo iz zbirk različnih društev in organizacij, bo posadki med dolgimi plovbami ponudilo priložnost za sproščen oddih. Odprtja so se udeležili direktor OGS za ladijsko infrastrukturo Franco Coren, direktorica mestnih muzejev Laura Carlini Fanfogna in odgovorna za mrežo razpršenih knjižnic Mavis Toffoletto.