Ko glavni junak igre ne spregovori

Ali je možno, da glavni junak v radijski igri sploh ne spregovori? S to mislijo se je poigraval pisatelj, kolumnist, scenarist in režiser Miha Mazzini, ki je ravno ob tej predpostavki zgradil celotno radijsko igro Tihi gost. Obiskovalci tradicionalnega večera zvočnega gledališča, ki ga že od leta 2017 Radijski oder organizira na idilični lokaciji ob cerkvici na Repentabru, so imeli priložnost, da so prisluhnili premiernemu predvajanju igre, ki jo je režirala Maja Lapornik.

Delo Tihi gost je bilo namreč nagrajeno na natečaju za izvirno radijsko igro, ki je bil posvečen dolgoletni igralki in režiserki Marjani Prepeluh. Večer so poleg RO organizirali še Slovenska prosveta, Društvo slovenskih izobražencev in Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček.

Član komisije, ki je nagradila igre natečaja, lektor in teatrolog Jože Faganel je poudaril: »Glas igralca ustvari v poslušalcu spoznanje; kostume, rekvizite in kulise pa občinstvu dostavlja kar na dom,« je izpostavil Faganel. Ravno to je avtorja drame tako navdušilo, da je pod seznam nastopajočih zapisal, da je glavna oseba drame poslušalec.