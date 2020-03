Ko ne smemo po hrano, pride hrana k nam domov

Izredne razmere, ki jih v tem času doživljamo zaradi širjenja okužbe s koronavirusom, niso popolnoma potlačile gostinske dejavnosti, pridelovalcev in številnih proizvajalcev, ki so se odločili za dostavo na dom. Samo na Tržaškem se na klic odzove več kot 40 restavracij, trgovin in proizvajalcev, od Milj do Mavhinj. Na dom pa lahko stranke prejmejo pico, meso, sir, olje in vino, sendviče, sladoled, sushi, zelenjavo iz okolice Gradeža, cel pršut, losos, torte, ribjo ploščo, pa tudi plenice za otroke, igrače, obleke in veliko drugega. Prava konkurenca spletnim prodajalnam.

Lokalna akcijska skupina Las Kras je svojim članom predlagala dostavo pridelkov na domove zvestih gostov in strank. Nekateri so se na vabilo odzvali, med temi so nad dostavo denimo posebno navdušeni pri kmetijskem družinskem podjetju Zobec iz Boljunca, ki je ob naprednem ribogojništvu ustvarilo gostinsko ponudbo: »Še nikoli se nismo ukvarjali z dostavo svojih rib, saj bi bilo to v navadnih pogojih zelo zamudno in težko uskladljivo z rednim delom,« je povedal Edi Zobec. »Ljudje zdaj ne morejo do nas, zato gremo mi do njih. Zamislili smo si, da bi dostavljali samo ob koncu tedna, a povpraševanja je veliko, zato se na pot odpravljamo tudi med tednom. Stranke obiščemo po celi pokrajini. Med temi so zvesti obiskovalci naše kmetije, ki so povečini iz Trsta, oglašajo pa se tudi drugi,« je navdušeno dodal. Največ povpraševanja je za sveže ribe, nato pa za lososovo marinaturo in namaz. Med dostavo je družina Zobec primerno zaščitena, ne le z obrazno masko in rokavicami.

Kmetijsko podjetje Sancin, v Bregu, je med redne dejavnosti vključilo dostavo na dom ekstradeviškega oljčnega olja in vina. »Doživljamo zahtevno obdobje, zato smo se odločili, da se približamo strankam, ki nas običajno obiskujejo. Odziv je dober in naše proizvode dostavljamo od Milj do Devina,« je povedal Devan Sancin ter dodal, da se njihova dejavnost ni ustavila. »Delo v vinogradu in oljčniku se nadaljuje. Prodaja je v času omejitev nedvomno nekoliko upadla, ampak sem optimist in verjamem, da se bo izredno stanje rešilo čimprej in na najlepši možen način.«

Obiskovalci Puba Skala v Gropadi niso dolgo pogrešali piva, okusnih toplih sendvičev in druge jedi, ki jih Marco Milkovic dostavlja po Krasu in mestu: »Na dan, ko je vlada sprejela izredne ukrepe in smo pub zaprli, smo hrano podarili in bili na tem, da si do aprila privoščimo dopust. Ko pa smo ugotovili, da bodo omejitve zelo verjetno veljale dalj časa, smo se odločili, da si zavihamo rokave. Prepričan sem, da z dostavo lahko svojim strankam podarimo obrok, ki jih vsaj začasno in z domišljijo popelje v boljše čase.«

Po kraških vaseh dostavlja svoje jedi zgoniška gostilna Guštin, izbrane vrste piva, sendviče, tople jedi in pijače nabrežinski pub Bunker, dobrote iz vitrin openske kavarne Vatta lahko vsakdo naroči preko aplikacije Just Eat, seznami s širšo ponudbo pa so dostopni na spletu.