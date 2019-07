Ko promet utihne in se ulice napolnijo

Vremenske napovedi so bile za petkov večer precej črnoglede, saj je kazalo, da bo dokaj moker. Pa so se naposled izjalovile in dovolile Opencem in ostalim, da so do poznih večernih ur uživali na tradicionalni poletni prireditvi ob začetku sezonskih razprodaj. Openski poletni večeri, ki jih že 12 let zapored prireja konzorcij Skupaj na Opčinah ob podpori Občine Trst in Zadružne kraške banke, so se po petkovem živahnem vrhuncu sinoči nekoliko bolj umirjeno zaključili, za sabo pa v glavnem puščajo spodbudno sled.

»Mislim, da smo lahko zadovoljni - ljudi je bilo veliko, ponudba je bila raznolika in zadovoljila je tako odrasle kot otroke,« je dogodek ocenila predsednica openskega trgovskega konzorcija Nadia Bellina. Šah, napihljiva igrala in lego za otroke, starodobna vozila, glasba v živo, nastop Cheerdance Millenium in seveda »motorni pločevini« prepovedane ulice - to je recept za uspeh. Bellina je seveda priznala, da so ob takih prireditvah vsakič najbolj polni bari in lokali - v baru Tabor se je ljudi trlo tudi na dvorišču, pri Vatti so namestili mize tudi na cesto, picerije so pokale po šivih. »Jasno je, da se kdo od naših trgovcev pritožuje, sama pa mislim, da je prireditev okno v svet, kot oglas v časopisu. Ljudje vidijo, kaj je na Opčinah, in se vrnejo. Seveda ne moremo openskih večerov primerjati s Trstom, je pa vseeno lepo.«