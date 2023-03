»Ko smo bili mladi, nasilja nad ženskami ni bilo ... «

Prepričan, da so pred leti ženske uživale večje spoštovanje in da ni bilo nasilja, se je pred mikrofonom na današnjem srečanju v avditoriju muzeja Revoltella predstavil tržaški župan Roberto Dipiazza. »Star sem skoraj 70 let. Ko sem bil star 20 let, tega problema ni bilo,« je zatrdil. »Danes pa se na dnevnikih piše celo o umorih. Morda se o nasilju nad žensko še preveč govori. Pri poslušanju informacij si nekdo še zamisli, da bo postal avtor nasilja.« Zato je po mnenju Dipiazze odgovornost medijev velika. Paziti je treba pri posredovanju novic in pri izpostavljanju določenih detajlov nasilja, je dodal in svojo izjavo obogatil z osebnim nasvetom: »Z damo je treba biti prijateljski.«

Dipiazza je sicer tudi dodal, da so ženske veliko bolj sposobne od moških na več področjih, so nekaj izrednega in v primerjavi z moškimi bolj konstantne, aktivne, natančne. »Ženske sposobnosti omogočajo družbi, da gre naprej,« je zaključil.