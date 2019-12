Ko so na Tržaškem imeli najvišjo kakovost življenja

V slogu ameriškega #throwbackthursday oziroma četrtkovega obujanja spominov iz preteklosti« na spletni strani vsak četrtek objavljamo kako vsebino, ki smo jo v istem tednu leta 2009 - pred točno desetimi leti - objavili v tiskani izdaji Primorskega dnevnika.

Danes nadaljujemo obujanje spominov s prispevkom o vsakoletni raziskavi dnevnika Il Sole 24 Ore, ki je leta 2009 uvrstil Trst in tržaško pokrajino na prvo mesto v Italiji po kakovosti življenja. Članek je bil objavljen v nedeljo, 20. decembra 2009.

Po raziskavi ekonomsko-finančnega dnevnika Il Sole 24 Ore imata Trst in njegova pokrajina najvišjo kakovost življenja v Italiji. Rezultate raziskave bo časopis objavil jutri, že včeraj pa so oznanili lestvico, na kateri zaseda prvo mesto Trst, na zadnjem pa je Agrigento.

Tržaška pokrajina je glede na lansko uvrstitev napredovala za pet mest. Na drugo mesto se je, enako kot lani, uvrstil Belluno, na tretjem mestu je Sondrio, sledijo pa pokrajine, ki se po tradiciji uvrščajo v zgornji del lestvice. Na repu je, kot omenjeno, Agrigento, predzadnji pa je Neapelj.

Raziskava dnevnika Il Sole 24 Ore, ki je letos doživela okroglo 20. izvedbo, pri sestavi lestvice kakovosti življenja upošteva šest področij, in sicer življenjski standard, posle in delo, javni red, storitve in okolje, prebivalstvo in prosti čas.

Letos je postala raziskava interaktivna in bo od jutri na voljo na spletni strani www.ilsole24ore.com. Bralci bodo tam lahko objavljali fotografije, ki najboljše predstavljajo njihovo mesto, tako da bodo o podobi Italije od severa do juga govorili ne samo statistični podatki, ampak tudi podobe.

»Zame, kot župana, je dejstvo, da je Trst po tako resni raziskavi, kot je tista, ki jo vsako leto naredi Il Sole 24 Ore, prvo mesto v Italiji po kakovosti življenja, razlog velikega zadovoljstva,« je objavo lestvice včeraj komentiral tržaški prvi občan Roberto Dipiazza. Zadovoljstvo je še toliko večje, ker je Trst v osmih letih njegovega županskega mandata že drugič osvojil prvo mesto. »S posebnim zanimanjem gledam podrobnosti in ugotavljam, da je bila še enkrat nagrajena učinkovitost storitev za občane, zato menim, da ta rezultat pripada tudi vsem tistim, ki v naši občini delajo vsak dan na profesionalen in strokoven način,« je dodal Dipiazza.

Enako zadovoljstvo je izrazila tudi predsednica pokrajinske uprave Maria Teresa Bassa Poropat, za katero je »kakovost življenja tudi volan gospodarstva«. Pokrajina posveča posebno pozornost okolju, kulturi, prostemu času in kmetijsko-živilski proizvodnji, torej področjem, ki so doživela otipljiva izboljšanja. »Veliko smo vlagali v ovrednotenje Krasa, v promocijo okolja in v specifičnost ozemlja, z razvijanjem konzorcijev proizvajalcev in z vzpostavljanjem pravega trga lokalnih proizvodov,« je nadaljevala Bassa Poropat in poudarila dobro sodelovanje z majhnimi občinami, kot tudi skupno delo z županom Dipiazzo, saj ju dejstvo, da pripadata različnim koalicijam, ne ovira, kot se je to dogajalo v preteklosti.